परमाणु युद्ध में बदल सकती है रूस-यूक्रेन जंग, 5-प्वाइंट से जानें कितनी हैं इसकी संभावना

Nuclear Weapons And Possibilities of Nuclear War Between Russia-Ukraine War : अमेरिकी वैज्ञानिकों के महासंघ (Federation of American Scientists-FAS) का अनुमान है कि रूस के पास करीब 5,977 परमाणु हथियार हैं. यह तादाद दुनिया में सबसे अधिक बताई जाती है. हालांकि इनमें से 1,500 या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर उन्हें तितर-बितर कर दिया गया है. लेकिन बाकी 4,577 हथियारों में 2,500 से अधिक बेहद घातक हैं. ये कम से लेकर लंबी और बहुत लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं.