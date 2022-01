OMG News: 70 सालों तक शख्स बिना लाइसेंस चलाता रहा गाड़ी, न कभी पुलिस ने चेक किया न हुई कोई घटना, अब हुआ गिरफ्तार

नई दिल्ली: आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन अगर आपके पास एक गाड़ी है तो इसे चलाने के लिए सबसे बेसिक जरूरत होती है एक ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) का होना. ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence Rule) इस बात का प्रमाण होता है कि आप गाड़ी को चलाना जानते हैं. भारत में भी ड्राइविंग के सख्त नियम है और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (How to Apply driving licence in Online) नहीं है तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है. लेकिन कुछ ऐसे शातिर लोग भी हैं जो परिवहन नियमों की जमकर धज्जिया उड़ाते हुए आप को दिख जाएंगे. ब्रिटेन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि वह 70 सालों तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence in Britain) के गाड़ी चलाता रहा है.

जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक 83 वर्ष के शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर आरोप है कि वह 70 सालों से बिना किसी ड्राइविंग लाइसेंस ( 83 Years old man driving a car without driving licence for 70 Years) और बिना बीमा के गाड़ी को चला रहा था. शख्स जब 12 साल की उम्र से बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से गाड़ी चला रहा था और इस दौरान वह एक बार भी नहीं पकड़ा गया.

गिरफ्तार शख्स ने पुलिस को बताया कि वह काफी सौभाग्यशाली था कि कभी भी वह किसी तरह की दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ. इसके सिर्फ दो ही मतलब है या तो वह बेहद सावधानी से गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है या फिर इसके पीछे उसकी अच्छी किस्मत है. पुलिस ने कहा कि ऐसा बहुत ही कम या फिर दुर्लभ मामला है कि जिसने खुद से गाड़ी चलानी सीखी हो और वह भीड़ भाड़ वाली जगहों में 70 साल से अधिक समय से गाड़ी चला रहा है और एक बार भी छोटी या बड़ी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ.

पुलिस ने कहा कि यह भी काफी अजीब है कि इतने वर्षों में उसे कभी भी पुलिस ने चेक नहीं किया, लेकिन आरोपी एक न एक दिन पकड़ा जाता है और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ. बुलवेल, राइज पार्क और हाईबरी वेले पुलिस के आधिकारिक पेज द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है, “शुक्र है कि उनके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, जिससे किसी को चोट लगी, और कभी भी किसी को आर्थिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया.

पुलिस ने सोशल मिडिया में पोस्ट डालकर लिखा है कि नाटिंघम में हर तरफ कैमरे लगे हैं. अगर आप एक छोटी सी भी यात्रा पर निकल रहे हैं तो आप परिवहन नियमों का ध्यान रखें और यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास गाड़ी से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं. पुलिस ने यह भी कहा कि अगर आप एक बार किसी तरह से बच जाते हैं तो भविष्य में कभी न कभी पकड़े जाएंगे.