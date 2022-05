अल कायदा सरगना जवाहिरी का नया वीडियो, अमेरिका को कमजोर बता यूक्रेन युद्ध के लिए ठहराया जिम्मेदार

Zawahiri in new Video blames US for Ukraine invasion: ओसामा बिन लादेन की मौत की 11वीं बरसी पर अल कायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी ने 27 मिनट का वीडियो जारी किया. इसमें वह कहता है कि 9/11 के बाद इराक और अफगानिस्तान युद्ध की वजह से अमेरिका की स्थिति कमजोर हो चुकी है. वह पतन की तरफ बढ़ रहा है. अमेरिका ने अपने सहयोगी यूक्रेन का साथ छोड़ दिया, जिससे रूस ने उसे शिकार बना लिया.











