अब बराक ओबामा की मनोरंजन जगत में धमाकेदार एंट्री, मिला ये प्रतिष्ठित अवॉर्ड

नई दिल्ली. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की हॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री हुई है. नोबल शांति पुरस्कार सहित लगभग सभी बड़े पुरस्कारों से सम्मानित बराक ओबामा ने हॉलीवुड में एंट्री के साथ ही टेलीविजन जगत की प्रतिष्ठित एमी अवॉर्ड को जीत लिया है. शनिवार को टेलीविजन अकादमी ने बराक ओबामा को उनकी नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाली डॉक्यूमेंटरी सीरीज “ऑवर ग्रेट नेशनल पार्क्स” में नैरेशन (कथा का वर्णन सुनाने वाले) देने के लिए एमी अवॉर्ड से सम्मानित किया है.

अमेरिका के दो बार के राष्ट्रपति रह चुके दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में शुमार बराक ओबामा को नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है. उन्हें संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवॉर्ड ग्रेमी भी दो बार मिल चुका है. अब उन्हें टेलीविजन जगत की सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड एमी भी मिल गया है. इस तरह देखा जाए तो मनोरंजन जगत की दुनिया में चार जो प्रतिष्ठित अवॉर्ड हैं उनमें से अब दो अवॉर्ड से पीछे हैं. वे हैं ऑस्कर और टोनी.

इन चारों अवॉर्ड को ईजीओटी कहा जाता है. यानी चारों अवॉर्ड पाने की उपलब्धि. (achievement of having won all four of the major American entertainment awards). इसका मतलब यह हुआ कि यदि वे दो अवॉर्ड और जीत लेते हैं तो वे ईजीओटी क्लब में शामिल हो जाएंगे. एंटरटेनमेंट वीकली ट्रैकर के अनुसार, केवल 17 लोगों ने ईजीओटी हासिल किया है, जिसमें मेल ब्रूक्स, व्हूपी गोल्डबर्ग, ऑड्रे हेपबर्न और – हाल ही में जेनिफर हडसन शामिल हैं.

इससे पहले एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति को 1956 में एमी मिल चुका है. हालांकि तत्कालीन राष्ट्रपित डी. आइजनहावर को एमी के मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. 2017 में पद छोड़ने के बाद, ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल दोनों ने अपने संस्मरण लिखे हैं और दोनों संस्मरण सबसे अधिक बिकने वाले संस्मरणों में शामिल हैं. इसके बाद उन्होंने गैर-लाभकारी संस्था बनाई है जिसके तहत एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की गई है. बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने नेटफ्लिक्स के साथ एक एक करोड़ डॉलर से ज्यादा का बड़ा करार किया है. उनकी कंपनी की पहली डॉक्यूमेंटरी फिल्म, “अमेरिकन फैक्ट्री,” ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंटरी फीचर के लिए ऑस्कर और निर्देशन के लिए एमी जीता. हालांकि इसके लिए फिल्म के निर्माताओं को यह पुरस्कार मिला न कि स्वयं ओबामा को. इसलिए उन्हें अभी ऑस्कर मिलना बाकी है.