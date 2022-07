यूएस कैपिटल हिंसा पर बाइडन का फूटा गुस्सा, कहा- डोनाल्ड ट्रंप में साहस की कमी

जो बाइडन (Joe Biden) ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर आरोप लगाया कि ट्रम्प ने तीन घंटों तक पुलिस को US कैपिटल (US Capitol) में हुई हिंसा को रोकने नहीं दिया. इस दौरान ट्रम्प निजी भोजन कक्ष में आराम फरमाते रहे. - biden slams trump over capitol riot inaction prepares for midterm elections











