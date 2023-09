Covid 19 New Variant Pirola: दुन‍िया में कोरोना वायरस (Coronavirus) एक बार फ‍िर र‍िटर्न मोड में आ गया है. कोव‍िड-19 के नए वेर‍िएंट एरिस (EG.5) और पिरोला (BA.2.86) ने दुन‍िया के कई देशों में दस्‍तक दे दी है. कोरोना के ओम‍िक्रॉन वेर‍िएंट (Omicron Variant) के नए वेर‍िएंट्स एरिस के बाद अब पिरोला (Corona New Variant Pirola) तेजी से फैल रहा है. इसने दुनियाभर में स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी पिरोला को ‘वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट’ की कैटेगरी में रखा है. मीड‍िया र‍िपोर्ट्स के मुताब‍िक स्‍वास्‍थ्‍य व‍िशेषज्ञों का मानना है क‍ि प‍िरोला में 30 से ज्‍यादा म्‍यूटेशन को पाया गया है. यह सभी के ल‍िए च‍िंता का व‍िषय बन गया है.

मीड‍िया र‍िपोर्ट्स के मुताबिक ज‍िस तरह से कोरोना के ओम‍िक्रॉन वेर‍िएंट के पि‍रोला (BA.2.86) वेर‍िएंट के मामले बढ़ रहे हैं, हेल्‍थ एक्‍सपर्ट इसको ज्‍यादा खतरनाक मान रहे हैं. इसके चलते हर देश को अलर्ट पर रहने की जरूरत महसूस कर रहे हैं. इस वेरिएंट का सबसे ज्‍यादा प्रसार अभी तक अमेर‍िका के अलावा यूके, डेनमॉर्क, साउथ अफ्रीका और इजराइल जैसे कई देशों में है.

इन देशों में इसके मामले तेजी से फैल रहे हैं. सभी सरकारें और प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है. नए वेर‍िएंट के प्रसार के तेजी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है क‍ि सप्‍ताह भर के भीतर ही इसने दुन‍ियाभर में अपनी संख्‍या को डबल कर ल‍िया है. इसने च‍िंता को और बढ़ा द‍िया है.

एक सप्ताह में 10,000 लोगों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया

बात अगर दुन‍िया की महाशक्‍त‍ि अमेर‍िका की बात करें तो यहां पर भी एक सप्‍ताह में कोविड अस्पतालों भर्ती होने वाले मरीजों की संख्‍या में 19 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, कोविड से मौतों के मामले में 21 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है. एनपीआर की रिपोर्ट के अनुसार रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एक सप्ताह में 10,000 लोगों को कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अम‍ेर‍िका के कई शहरों में तेजी से बढ़ते मामलों के चलते कुछ स्कूलों, अस्पतालों और प्रतिष्‍ठानों में लोगों को फिर से मास्क पहनने के लिए कहा गया है. सीडीसी निदेशक मैंडी कोहेन ने आगाह किया कि जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उनके लिए कोविड जोखिम भरा बना हुआ है. जोखिम विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए अधिक है, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है. वहीं, जिन्हें पहले संक्रमण नहीं हुआ है और जो अधिक उम्र के हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए भी खतरा हो सकता है.

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो क‍ितना खतरनाक है या नहीं. इसको लेकर अभी स्‍थ‍िति स्‍पष्‍ट नहीं है. हालांक‍ि कुछ र‍िसर्च के आधार पर इसको ज्‍यादा संक्रामक माना जा रहा है. पिरोला ओमिक्रॉन का ही एक वेर‍िएंट है जिससे निकले एक दूसरे सब-वेरिएंट एर‍िस (EG.5.1) को पहले भी देखा जा चुका है. नए वेर‍िएंट को लेकर येल मेडिसिन में संक्रामक बीमारियों के एक्सपर्ट स्कॉट रॉबर्ट्स ने एक मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि इन नए वेरिएंट्स में म्यूटेशंस की संख्या काफी ज्यादा है. डेल्टा के शुरुआती वेरिएंट्स में इसी तरह के म्यूटेशन की संख्या देखने को मिली थी. बताया जाता है क‍ि जब म्यूटेशन की संख्या बढ़ती है तो वैक्सीन का असर कम हो जाता है.

इन लक्षणों से हो रही नए वेर‍िएंट प‍िरोला की पहचान

रिपोर्ट्स के अनुसार आमतौर पर प‍िरोला वेर‍िएंट (BA.2.86) संक्रमित में बुखार और सामान्य सर्दी-फ्लू जैसी बीमारियों के लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोगों में खांसी, थकान, सिरदर्द और शरीर में दर्द, भूख न लगना, कंजंक्टिवाइटिस, चकत्ते होने, दस्त और सांस लेने में समस्या हो रही है. वहीं, डिजीज कंट्रोल सेंटर (CDC) का कहना है क‍ि प‍िरोला वेर‍िएंट से वैक्सीन लगवाने वालों को भी संक्रमित होने का खतरा हो सकता है.

इस बीच देखा जाए तो ज‍िस तरह से एक सप्‍ताह के भीतर मरीजों की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में कोरोना के न‍ियमों का सख्‍ती से पालन कराने की जरूरत महसूस की जा रही है. वहीं स्‍वास्‍थ्‍य व‍िशेषज्ञ मास्‍क लगाने की अपील की जा रही है. अमेर‍िका की ओर से लगातार कुछ जगहों खासकर स्कूलों, अस्पतालों और प्रतिष्‍ठानों में लोगों को फिर से मास्क पहनने की अपील की जा रही है ज‍िससे क‍ि इसके प्रसार को रोका जा सके.