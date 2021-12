US New Travel Rules: अमेरिका आने के लिए अब विदेशियों को दिखानी होगी कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट

US New Travel Rules For International Passengers: अमेरिका के न्यूयॉर्क में शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के तीन और मामले सामने आए हैं. इसी के साथ राज्य में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है. इसके अलावा अमेरिका में उन राज्यों की संख्या बढ़ गई है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले सामने आए हैं (Omicron Variant Cases in US). न्यूयॉर्क स्वास्थ्य आयुक्त मैरी बैसेट ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा, ‘ओमिक्रॉन संक्रमण यहां फैल गया है और जैसी कि आशंका थी, हम समुदाय में इसका संक्रमण फैलता देख रहे हैं.’