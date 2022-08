चीन को सबक सिखाने के मूड में अमेरिका, ताइवान के समुद्र में 2 जंगी जहाजों को भेजा

US sends two warships in Taiwan strait: अमेरिका के दो जंगी जहाज ताइवान के जलडमरूमध्य होते हुए प्रवेश किया है. अमेरिकी सीनेट की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन द्वारा उठाए गए आक्रामक कदम के बाद अमेरिका ने पहली बार अपने दो युद्धपोतों को वहां भेजा है. इससे एक बार फिर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के संकेत हैं.











