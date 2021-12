अमेरिका में तूफान और बवंडर से तबाही: कई लोगों की मौत, हजारों घरों में बिजली-पानी नहीं

US Tornado Storm Update: अमेरिका (America) की केंटकी काउंटी समेत कम से कम पांच राज्यों में तूफान व बवंडर (Hurricane and tornado) से जुड़ी घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई है. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि तूफान के प्रभाव से कुछ सप्ताह और बिजली आपूर्ति बाधित रह सकती है, जिससे ठंड से बचने के उपायों और पानी की कमी की समस्या लंबे समय तक बने रहने की आशंका है. राष्ट्रपति जो बाइडन ( US President Joe Biden) ने सोमवार को कहा कि वह बुधवार को केंटकी का दौरा करेंगे और विनाशकारी तूफान से हुई क्षति का जायजा लेंगे.