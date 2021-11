अमेरिकी विदेश मंत्रालय (us state department) ने सोमवार को भारत (India) के लिए एक परामर्श जारी करते हुए अमेरिकी नागरिकों (US citizens) से आतंकवादी खतरों तथा नागरिक असंतोष के चलते जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) और सशस्त्र संघर्ष की आशंका के कारण भारत-पाकिस्तान सीमा (Indo-Pakistan Border) के 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा ना करने का आग्रह किया है. परामर्श में कहा गया, भारतीय अधिकारियों ने बताया कि बलात्कार, भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक है. यौन उत्पीड़न जैसे, हिंसक अपराध भी पर्यटन स्थलों तथा अन्य स्थानों पर सामने आए हैं. उसमें कहा गया कि आतंकवादी मामूली या बिना किसी चेतावनी के पर्यटन स्थलों, परिवहन अड्डों, बाजार/मॉल और सरकारी संस्थानों पर हमला कर सकते हैं. अधिक पढ़ें ...