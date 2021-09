भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से आज मिलेंगे PM मोदी, अमेरिकी मीडिया बोला- ये ऐतिहासिक क्षण

न्यूयॉर्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका (PM Modi in US) में हैं. आज भारत और अमेरिका (India and America) के लिए बेहद खास दिन होने वाला है. ऐसा इसीलिए क्योंकि पीएम मोदी गुरूवार देर रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (US Vice President Kamala Harris) से मुलाकात करने वाले हैं. ये मुलाकात इसलिए भी खास है, क्योंकि कमला हैरिस खुद भी भारतीय मूल की हैं. एक भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी. अमेरिकी मीडिया इस मुलाकात पर नजर गढ़ाए हुए है. लॉस एजिंलिस टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए ये ऐतिहासिक पल होने वाला है.

कमला हैरिस और पीएम मोदी दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों, खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी आज उन चुनिंदा कॉरपोरेट्स प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे, जिनमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने की क्षमता है.

क्या है आज का शेड्यूल

PM मोदी अमेरिका में चुनिंदा कॉरपोरेट्स के साथ बातचीत से अपने दिन की शुरुआत करेंगे. ये वो सीईओ हैं, जो काफी बड़े कॉर्पोरेट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने भारत में निवेश किया है और भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने की क्षमता है.

गुरुवार दोपहर पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन (Australian PM Scott Morrison) से मिलने का कार्यक्रम है. अधिकारी ने कहा कि पीएम मोदी कई मुद्दों पर पीएम मॉरिसन से मुलाकात को लेकर उत्सुक हैं. मॉरिसन ने हाल ही में प्रधान मंत्री मोदी को फोन करके AUKUS एलायंस की योजना के बारे में जानकारी दी थी.

24 सितंबर को बाइडेन करेंगे पीएम मोदी की मेजबानी

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी करेंगे. 20 जनवरी को बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली व्यक्तिगत बैठक होने जा रही है. बाइडेन के साथ भारत-अमेरिकी वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और आपसी हित से जुड़े वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.

इसके बाद वह व्हाइट हाउस आएंगे, जहां वह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (US Vice President Kamala Harris) से उनके औपचारिक कार्यालय में मुलाकात करेंगे. इस दौरान दोनों पक्षों के हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है. उन्होंने कहा, ‘हमने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ चर्चा के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया है. इस चर्चा में दोनों पक्षों के हित के कई मुद्दे शामिल होंगे, जिसमें COVID-19 के प्रबंधन, उच्च तकनीक और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के मुद्दे शामिल हैं.’

पीएम मोदी अपनी यात्रा का समापन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में वैश्विक चुनौतियों, खासकर कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबोधन से करेंगे.