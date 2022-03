Russia-Ukraine War: रूस से जंग में हो गई जेलेंस्की की मौत तो पोलैंड से चलेगी निर्वासित सरकार, ये है US का प्लान

US Plan B For Ukraine: अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक इंटरव्यू में कहा, "यूक्रेनी के पास योजना है कि मैं इस बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं या किसी भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि लेकिन यह तय है कि यूक्रेन में सरकार की निरंतरता 'continuity of government' जारी रहेगी. ऐसा किसी भी तरह से होगा ही."