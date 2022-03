यूक्रेन की इस अपील को अमेरिका ने ठुकराया, कहा- ऐसा किया तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा

Russia-Ukraine conflict: यूक्रेन में युद्ध छेड़ने वाले रूस के खिलाफ अमेरिका ने नए प्रतिबंधों (new sanctions on Ukraine) की भी घोषणा की है. इसके तहत रूसी वोदका, हीरे, सी-फूड के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US presiden Joe Biden) ने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने तय किया है कि वह रूस को व्यापार में तरजीह देने की स्थायी व्यवस्था को भी खत्म करेंगे. इससे रूस की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचेगी. सामान्य कारोबारी रिश्ते (Normal Trade Relations) खत्म करने के ऐसे प्रतिबंध इससे पहले क्यूबा और नॉर्थ कोरिया पर लगाए गए थे.