क्रूड सप्लाई बढ़ाने पर क्राऊन प्रिंस का बाइडेन को जवाब, ‘US की जरुरत नहीं, डिमांड और सप्लाई पर ध्यान’

Saudi Prince sends message to US over more crude supply: अमेरिका में बढ़ती महंगाई और तेल के दामों से परेशान राष्ट्रपति ने सऊदी अरब पर कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने को कहा. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वॉशिंगटन की राजनीतिक जरुरतों के बजाय तेल की सप्लाई और डिमांड से जुड़ी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर चिंतित हैं.