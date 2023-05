अमेरिका में सांप ने की नाक में दम! अंधेरे में डूब गए 16 हजार घर, घंटों चली मशक्कत

वाशिंगटन. अमेरिका में एक सांप ने 16,000 घरों की बिजली (Electricity Shutdown in US) को काट दिया. अमेरिकी शहर ऑस्टिन में यह घटना तब सामने आई जब एक सांप एक सबस्टेशन में फिसल गया और उपकरणों के संपर्क में आया. फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार आउटेज 16 मई को दोपहर 1 बजे शुरू हुआ जिससे लगभग 16,000 ग्राहक प्रभावित हुए. यह घटना तब हुई जब एक सांप (Snake causes shutdown) एक सबस्टेशन में घुस गया और एक विद्युतीकृत सर्किट के संपर्क में आ गया, जिससे बिजली गुल हो गई.

वहीं ऑस्टिन एनर्जी ने अपने ट्वीट में कहा कि वन्यजीवों के हस्तक्षेप से बिजली गुल हो सकती है. आज एक सांप हमारे एक सबस्टेशन में रेंग कर आया और एक विद्युतीकृत सर्किट के संपर्क में आ गया जिससे बिजली का फ्लो बंद हो गया. बाद में दोपहर 2 बजे तक सभी प्रभावित ग्राहकों के लिए बिजली बहाल कर दी गई.

ऑस्टिन एनर्जी के प्रवक्ता मैट मिशेल ने कहा कि कंपनी अब रेंगने वाले सरीसृपों को बाहर रखने के लिए सबस्टेशनों के चारों ओर लो-वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्नेक बाड़ लगाने की प्रक्रिया में है. बता दें कि पिछले साल इसी तरह की एक घटना में, जापान में लगभग 10,000 घरों की बिजली ठप हो गई थी , जब एक सांप बिजली के सबस्टेशन में गिर गया.