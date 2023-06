न्यूयार्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र (UN) सचिवालय में योग सत्र का नेतृत्‍व करेंगे. साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था. इसके बाद दुनिया ने सही मायने में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Day of Yoga) को अपनाया है. पीएम मोदी 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (UN Headquarters) में पहली बार योग सत्र का नेतृत्व करने जा रहे हैं जोक‍ि भारत के ल‍िए गौरव का व‍िषय होगा. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है.

बताते चलें क‍ि भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को प्रस्‍ताव‍ित करने के 9 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्षिक स्मरणोत्सव के रूप में यूएन मुख्यालय में इस दिन योग सत्र का नेतृत्व करेंगे. योग सत्र 21 जून को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उत्तरी लॉन में चलेगा. इसी जगह पिछले साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्‍यक्षता के दौरान देश के राष्ट्रप‍िता महात्‍मा गांधी (Mahatma Gandhi) की एक प्रत‍िमा स्थापित की गई थी.

इस बार के ऐतिहासिक योग सत्र में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों, राजदूतों, दूतों, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वैश्विक और प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है. योग के विशेष सत्र के ल‍िए गेस्‍ट और उपस्थित लोगों को प्रोत्‍साह‍ित करने को योग के अनुकूल पोशाक पहनने के लिए उपलब्‍ध करवाई जाएंगी और योग मैट प्रदान किए जाएंगे.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, ‘मैं अगले सप्ताह यूएन मुख्‍यालय के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र के 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने को लेकर उत्साहित हूं.’

ट्वीट के साथ पीएम मोदी के साथ कोरोसी की एक तस्वीर है. पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था. तब से संयुक्त राष्ट्र, टाइम्स स्क्वायर और दुनिया भर में प्रतिष्ठित स्थानों पर योग के लाभों और सार्वभौमिक अपील को उजागर करने वाले कई सत्रों और कार्यक्रमों के साथ चिह्नित किया गया है.

संयुक्त राष्ट्र ने रेखांकित किया कि योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी. योग शब्द संस्कृत से निकला है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है. आज यह दुनिया भर में विभिन्न रूपों में प्रचलित है और द‍िन प्रत‍िद‍िन इसकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए UNGA प्रस्ताव का मसौदा भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया था.

यह प्रस्ताव सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है. योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता का प्रतीक है… एक समग्र दृष्टिकोण (जो) हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मूल्यवान है. योग केवल व्यायाम के बारे में नहीं है; यह अपने आप में, दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना को खोजने का एक तरीका है.’

मिशेलिन-स्टार शेफ, लेखक, फिल्म निर्माता और उद्यमी विकास खन्ना ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा, ‘वह न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी (New York to Washington DC) के लिए 21 जून को अपनी आध‍िकार‍िक राजकीय यात्रा के ल‍िए रवाना होंगे और 22 जून को वो राजकीय रात्रिभोज में पीएम मोदी (PM Modi Official State Visit) की मेजबानी भी करेंगे.’

विकास खन्ना ने कहा, ‘पिछले लगभग 25 सालों से अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय के रूप में, मैं वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से सम्मानित महसूस कर रहा हूं. वह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच एक सेतु रहे हैं.’ खन्ना ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो संदेश में कहा क‍ि उन्होंने हमें अवसर दिए हैं, उन्होंने हमें आवाज दी है और हमें अमेरिका में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का गौरव भी दिया है.

खन्ना ने कहा कि वह वास्तव में इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं और दुनिया के सामने भारत को उसके सर्वोच्च गौरव के साथ पेश करने के लिए भी प्रेरित हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) और प्रथम महिला जिल बाइडन (First Lady Jill Biden) के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 21-24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर हैं. वे 22 जून को राजकीय रात्रिभोज में मोदी की मेजबानी करेंगे. इस यात्रा में 22 जून को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना भी शामिल है. मोदी 23 जून को वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में देश भर के केवल आमंत्र‍ित डायस्पोरा नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे.