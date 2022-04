रूस की धमकी बेअसर! अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 16.5 करोड़ डॉलर के गोला-बारूद को दी मंजूरी

US Says Ukraine can win war: अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि यूक्रेन रूस को युद्ध में हरा सकता है अगर उसके पास सही हथियार हो तो. ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि रूस कमजोर हो ताकि यूक्रेन उसे हरा सके. अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सोमवार को कीव की यात्रा से लौटे हैं. लॉयड ऑस्टिन ने कहा, युद्ध में जीतने के लिए पहला कदम यही है कि आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि आप जीत सकते हैं. इसलिए उनका विश्वास है कि हम जीत सकते हैं.