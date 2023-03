US Drone Crash: क्रैश के बाद अब अमेरिकी ड्रोन का मलबा बरामद करना चाहता है रूस, फिर बढ़ी तनातनी!

US Drone Crash: काला सागर (Black Sea) के ऊपर रूसी सुखोई-27 लड़ाकू जेट (Russian Sukhoi-27 fighter jet) के अमेरिकी एमक्यू-9 ड्रोन (US MQ-9 drone) से टकराने की घटना हुई थी. इस घटना के बाद अमेरिकी सेना (US Army) ने रूस के साथ ड्रोन घटना के फुटेज भी जारी किए थे. अमेरिकी सेना ने कहा था कि टक्कर (Russian jet collide) के बाद अमेरिकी वायु सेना का मानवरहित ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हालांक‍ि रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से इस घटना पर अलग दावा पेश क‍िया था.

पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा क‍ि हमारे पास संकेत हैं कि रूस MQ-9 मलबे को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है. अमेर‍िका ने यह भी कहा है क‍ि हम इसका आकलन कर रहे हैं और यह संभावना भी बहुत कम है क‍ि रूस कुछ भी उपयोगी बरामद करने में सक्षम होगा.

काला सागर में भिड़े US ड्रोन और रूसी फाइटर जेट, पेंटागन ने जारी की Video, तनाव बढ़ा

नाम नहीं छापने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रूसी जहाजों (Russian Ships) को उस क्षेत्र के पास देखा गया था जहां ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त (Drone crashed) हुआ था. हालांकि उन्होंने (रूस) ने अभी तक ड्रोन (Drone) के किसी भी हिस्से को बरामद नहीं किया है. यह स्पष्ट नहीं है क‍ि वे अभी भी क्षेत्र में थे या नहीं.

इस बीच देखा जाए तो वाशिंगटन में मास्को के राजदूत ने पहले कहा था क‍ि उनका देश इस घटना को एक उकसावे के रूप में देखता है जिसमें एक यूएस एमक्यू-9 ड्रोन और रूसी एसयू-27 फाइटर जेट शामिल हैं.

बताते चलें क‍ि बीते दिनों दो रूसी सुखोई-27 जेट विमानों ने अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते समय अमेरिकी सेना (US Army) द्वारा ‘एक अमेरिकी जासूसी ड्रोन के लापरवाह अवरोधन’ के रूप में वर्णित किया था. इसमें कहा गया है कि रूसी लड़ाकू विमानों ने एमक्यू-9 पर ईंधन फेंका, संभवतः इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. अमेरिकी सेना ने कहा था कि करीब 30 से 40 मिनट के बाद, सुबह 7.03 बजे (0603 GMT), जेट से ड्रोन टकरा गया, जिससे यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.