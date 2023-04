अमेरिका में भारतीय छात्र की हत्या, 10 दिन में मिलनी थी डिग्री, लेकिन लुटेरा ले आया मौत

वॉशिंगटन. अमेरिका के ओहियो राज्य (Indian Student shot dead in Ohio) में रहने वाले एक भारतीय छात्र की लूटपाट की एक घटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई. स्थानीय NBC4 टेलीविजन नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार छात्र को अगले दस दिनों बाद ही मास्टर डिग्री (About to graduate in 10 days) मिलने वाली थी. मृतक की पहचान आंध्र प्रदेश के रहने वाले 24 वर्षीय साईश वीरा के रूप में हुई है जिन्हें गुरुवार सुबह उस गैस स्टेशन पर लूट के प्रयास के दौरान गोली मार दी गई, जिसमें वह काम करता था.

रिपोर्ट के अनुसार, कोलंबस पुलिस को स्थानीय समयानुसार 12.50 बजे एक कॉल मिली जिसमें बताया गया कि फ्रेंकलिंटन में 1000 वेस्ट ब्रॉड स्ट्रीट पर शेल गैस स्टेशन के एक कर्मचारी को डकैती के प्रयास के दौरान गोली मार दी गई है. हालांकि साईश को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और स्थानीय समयानुसार 1.27 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने स्टोर से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तस्वीरें जारी की हैं.

छात्र के निधन के बाद, साईश के रूममेट वेंकट नेरुसु ने उन्हें एक भावुक क्रिकेटर के रूप में याद किया, जो आईटी क्षेत्र में काम करना चाहते थे. ABC6News की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साईश के दोस्तों ने गोली लगने की घटना से कुछ घंटे पहले उसके साथ क्रिकेट खेला था. एक अन्य रूममेट और क्रिकेट टीम के साथी पुनीत रघुपदी ने ABC6News को बताया कि गैस स्टेशन पर रात भर की शिफ्ट में काम करने के खतरे के बारे में साईश के साथ उनकी बातचीत हुई थी. जिसके बाद उसने कहा था कि वह दो हफ्तों में यह नौकरी छोड़ देगा.