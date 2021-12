अमेरिका ने भारतीय प्रोफेशनल्स को दी राहत, H-1B वीजा के लिए इंटरव्यू से मिली छूट

US H-1B Visa Interview: एच-1बी वीजा (What is H-B Visa) को लेकर साक्षात्कार में छूट दी गई है. यह एक गैर-आव्रजन वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को रोजगार देने की इजाजत देता है. इनके बूते प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर वर्ष हजारों लोगों को नौकरी पर रखती हैं. एच-1बी वीजा की भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच सबसे अधिक मांग है. इसके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है.