ट्रंप के राज खोलती किताब पर मचा हंगामा, प्रेस सेक्रेटरी को अपनी मर्दानगी के बारे में बता रहे थे पूर्व राष्ट्रपति

वॉशिंगटन. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल्टर रीड हॉस्पिटल का 2019 में खुफिया दौरा किया था. ट्रंप वहां अपनी रूटीन कॉलोनोस्कॉपी के लिए गए थे. ट्रंप की पूर्व प्रेस सेक्रेटरी ओर मेलेनिया ट्रंप की पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी ग्रीशम (Stephanie Grisham) ने अपनी नई किताब में ट्रंप से जुड़े कई बड़े खुलासे किए हैं. इस किताब के सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है.

ग्रीशम की नई किताब ‘आई विल टेक योर क्वैशचन्स नाउ’ (I’ll Take Your Questions Now) की कॉपी सीएनएन के हाथ लगी है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह किताब ग्रीशम के व्हाइट हाउस में रहते हुए उनके सामने घटित दृश्यों का ब्योरा देती है और ट्रंप प्रशासन में झूठ की संस्कृति का खुलासा भी करती है.

क्या है किताब में?

ग्रीशम ने किताब में कॉलोनोस्कॉपी का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन इशारा करते हुए बताया है कि ट्रंप ने वॉल्टर रीड हॉस्पिटल का दौरा किया था. जो उनके स्वास्थ्य को लेकर उड़ रही अफवाहों को पुख्ता कर रहा था. उन्होंने बताया कि ठीक इसी तरह की प्रक्रिया से पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी गुजरे थे. ट्रंप नहीं चाहते थे कि उनके उपचार के दौरान उपराष्ट्रपति माइक पेंस सत्ता संभाल लें, इसलिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल के दौरे को सीक्रेट रखा था.

क्या है कॉलोनोस्कोपीकॉलोनोस्कोपी, किसी भी आंतों की समस्या या पेट दर्द, मलाशय से खून बहना, कब्ज, दस्त जैसे लक्षणों की जांच के लिए की जाती है. इसमें एक चार फुट लंबी, लचीली ट्यूब को गुदा के माध्यम से रोगी की बड़ी आंत में डाला जाता है.

खोले कई राज

ग्रीशम ने बताया कि पोर्नस्टार स्टॉर्मी डेनियल्स और कैरन मैकडॉगल के साथ अफेयर के किस्से उजागर होने के बाद का समय उनके लिए बेहद कठिन था. ट्रंप की पत्नी मेलेनिया भी गुस्से से भरी हुई थीं और अपने पति से दूर रहने की कोशिश करती थी. ग्रीशम को भी ट्रंप-डेनियल्स अफेयर के खुल जाने के बाद अपमान का सामना करना पड़ा. उन्होंने किताब में बताया कि प्रेसीडेंट ट्रंप ने उन्हें एयरफोर्स वन में बुलाकर अपनी मर्दानगी के बारे में बताया था. उन्होंने बताया, “दरअसल, पोर्नस्टार डेनियल्स ने ट्रंप की मर्दानगी को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर ट्रंप ने ग्रीशम से कहा कि उनकी मर्दानगी ठीक है. इस पर मैंने सिर्फ ओके कहा. मैं उस समय वहां से जाना चाहती थी. ट्रंप ने फिर जोर देकर कहा, उनकी मर्दानगी ठीक है. इस बार मैंने अच्छे से यस सर कह दिया. लेकिन ये बड़ा ही अजीब था.”

– एक बार ट्रंप ने ग्रीशम के बॉयफ्रेंड से उसकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछ लिया था. ग्रीशम का बॉयफ्रेंड उस समय ट्रंप का एक सहयोगी था. इसके अलावा ग्रीशम ने बताया कि ट्रंप एक बार लगातार प्रेस इवेंट्स में एक यंग फीमेल प्रेस सहयोगी के बारे में पूछ रहे थे. उन्होंने अनुरोध किया कि वह उसे एयरफोर्स वन में उनके केबिन में उसे लेकर आए, वह उसे देखना चाहते हैं.

– पूर्व प्रेस सेक्रेटरी ने ट्रंप की सार्वजनिक छवि के सबसे बड़े सीक्रेट में से एक उनके बालों से जुड़ी बाताें को भी खोला. ग्रीशम ने बताया कि वह अपने बाल खुद काटते थे और उनके पास कैंचियों का बड़ा जखीरा था.

पुतिन के साथ कैमरे के सामने एक्टिंग

किताब में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुईं बातों का जिक्र भी किया गया है. 2019 में जी20 समिट में दौरान मीडिया के कैमरों के सामने ही ट्रंप ने पुतिन के प्रति कड़ी कार्रवाई करने की एक्टिंग की थी. जिस वक्त कैमरे रोल हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने पुतिन से कहा,” मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे प्रति सख्त रवैया अपनाऊंगा, ये सिर्फ कैमरे के लिए है.”

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने इस बुक के खुलासों पर इसे सस्ती पब्लिसिटी बताया है. ट्रंप की प्रवक्ता ने बताया कि यह बुक ट्रंप फैमिली की छवि खराब करने का एक और नया प्रयास है. वहीं, मेलेनिया ट्रंप के ऑफिस ने ग्रीशम को इस किताब को लेकर कड़ी फटकार लगाई है.