चीन में कोरोना संक्रमण का खौफ, 50 लाख की आबादी घरों में कैद, बीजिंग हाई अलर्ट पर

Lockdown imposed in another city of China: ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच हेनान प्रांत के अनयांग शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है जिसके चलते 50 लाख लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ा है. देश में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर चीन की सरकार सख्त प्रतिबंध लगा रही है. वहीं राजधानी बीजिंग में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.