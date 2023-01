VIDEO: आतंकवादी हमले के बाद अजरबैजान ने ईरान में खाली किया अपना दूतावास, सभी राजनयिक देश लौटे

तेहरान: ईरान की राजधानी तेहरान में अजरबैजान के दूतावास (Azerbaijan’s Embassy) पर घातक आतंकवादी हमले (Terrorist Attack) के बाद दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया गया है. वे अभी अजरबैजान की राजधानी बाकू (Baku) पहुंचे हैं. जर्मनी में अजरबैजान के राजदूत नसीमी अघायेव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 27 जनवरी को ईरान में अजरबैजान के दूतावास में घातक गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और अन्य दो लोग घायल हो गए थे. सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि हमलावर के पास मशीनगन थी, उसे दूतावास के इमारत में घुसते हुए दिखाया गया है. अजरबैजान ने इस आतंकी हमला करारा दिया था और कहा था कि वे दूतावास में मौजूद परिवार को सुरक्षित वहां से निकालेंगे.

#WATCH | “After a deadly terrorist attack against Azerbaijan’s Embassy in Tehran, the Embassy staff & their family members have been evacuated from Iran. They’ve just arrived in Baku,” Ambassador of Azerbaijan to Germany, Nasimi Aghayev tweets

(Video: Nasimi Aghayev) pic.twitter.com/FGobtev0px

‘पुतिन ने दी थी मिसाइल हमले की धमकी’, ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन का दावा, जानें पूरा मामला

ईरानी अधिकारियों ने भी शुक्रवार को इस घटना की निंदा की थी, और कहा कि बंदूकधारी का एक व्यक्तिगत मकसद था राजनीतिक नहीं. तेहरान में पुलिस ने कहा है कि उन्होंने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि गोलीबारी की यह घटना तेहरान में बेहतर सुरक्षा की मांग पर ध्यान नहीं देने का परिणाम है, वहीं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने घटना की “व्यापक जांच” करने का आदेश दिया है, उन्होंने अजरबैजान और मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की.