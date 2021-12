आकाशगंगा के मध्य में विशाल ब्लैक होल की खोज, वैज्ञानिक ने बताई ये डराने वाली बात

Massive Black Hole Near Our Milky Way Galaxy: अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के खगोलशास्त्रियों ने आकाशगंगा के मध्य में एक बड़े ब्लैक होल के बारे में पता लगाया है. इस नए ब्लैकहोल को लियो (Leo I) नाम दिया गया है. साइंटिस्ट गेभार्ट के अनुसार,यह खोज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि खगोलविद पिछले 20 वर्षों से Leo I जैसी आकाशगंगाओं का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आकाशगंगाओं के अंदर डार्क मैटर कैसे बिखरा हुआ है.