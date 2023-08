Social Media Trending Ind-Pak Love: भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जमकर मनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर इंग्लैंड से एक वायरल वीडियो में भारतीयों और पाकिस्तानियों (Indian and Pakistani Celebrating Independence Day Together In Britain) को एक साथ देखा जा रहा. यह एक महज संयोग नहीं है. यहां पर इंग्लैंड में पहले बॉलीवुड बस्कर “विश” (Bollywood Busker ‘Vish’) ने एक खास परफॉर्मेंस दी है. जिसमें दोनों देशों (India-Pakistan) के लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फिल्म “बॉर्डर” का गाना, ‘संदेशे आते हैं… संदेशे जाते हैं.’ पर झूमते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में लोगों को एक साथ भारत और पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए देखा जा सकता है. यहां एक और संयोग हुआ जो आपको हम आगे बताएंगे.

इंग्लैंड में बॉलीवुड बस्कर “विश” ने पहली बार ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है. इससे पहले उन्होंने “जो जीता वहीं सिकंदर” फिल्म का गाना ‘पहला नशा…’ गाकर पॉपुलैरिटी बटोरी थी. लेकिन इस वीडियो में जब उन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर अपनी परफॉर्मेंस दी. तब दोनों देशों के लोग अपने-अपने झंडे लेकर झूमते नगर आ रहे थे. एक बात और ये एक संयोग है, इंग्लैंड, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन कारण है, आज उसी इंग्लैंड में दोनों देश अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं.

ये रहा वायरल वीडियो-

इस वीडियो को विश म्यूजिक (Vish.music) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज @Vish पर पोस्ट किया है. इसका कैप्शन दिया है, ‘देखकर अच्छा लगा इंग्लैंड में कोई नफरत नहीं है.’ वहीं इस वीडियो के अपलोड होने के बाद से लगभग 2 लाख लोगों ने देखा है जबकि 23 हजार से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘ब्रिटिश द्वारा विभाजित किया गया और ब्रिटेन में मिलन हुआ.’ वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘पाकिस्तान और इंडिया को साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाते देखकर खुशी हुई.’

मालूम हो कि इससे पहले भी “विश” बॉलीवुड गानों पर अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं. इससे पहले उन्होंने ब्रिटेन की गलियों में “कभी अलविदा न कहना” गाना गया था जिसे 15 लाख से अधिक लोगों ने देखा और पसंद किया था.