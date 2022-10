ब्रिटेन में राजा और रानी की ताजपोशी: क्या कोहिनूर वाला ताज पहनेंगीं कैमिला?

Coronation of King and Queen in Britain: बकिंघम पैलेस ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है कि क्वीन कंसोर्ट कैमिला अगली मई में अपने राज्याभिषेक के दौरान कोहिनूर वाला ताज पहनेंगीं या नहीं. क्वीन मदर का ताज 1937 में बनाया गया था, जब किंग जॉर्ज VI की पत्नी एलिजाबेथ थीं. इसमें 105.6 कैरेट का कोहिनूर हीरा है, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गहनों में से एक है.











