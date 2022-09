Opinion: जरुरतमंदों को खाना दो, लालचियों को नहीं! PM मोदी से क्यों नहीं सीखता ब्रिटेन?

ब्रिटेन में इन दिनों फूड बिल न भरने वाले बच्चों को स्कूल में भोजन देने से मना किया जा रहा है. इस समय गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ Enough is Enough कैंपेन चल रहा है. ब्रिटेन में मोदी सरकार की जमकर तारीफ हो रही है.

नई दिल्ली. एक आदमी रोटी बेलता हैएक आदमी रोटी खाता हैएक तीसरा आदमी भी हैजो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता हैवह सिर्फ रोटी से खेलता है.

वर्षों पहले लिखी सुदामा पाण्डेय ‘धूमिल’ की ये लाइनें इन दिनों ब्रिटेन के संसद पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं. जहां पिछले 6 वर्षों में औसतन हर रोज सांसदों का करीब 562 किलोग्राम खाना फेंका जा चुका है, वहीं आज औसतन हर स्कूल के 10-15 बच्चे पैसों की कमी की वजह से दोपहर का खाना नहीं खा पा रहे हैं. जबकि दूसरी ओर ब्रिटेन सरकार सांसदों के भोजन पर भारी-भरकम रकम बतौर सब्सिडी खर्च कर रही है. और तो और इसी 6 साल में सांसदों की सैलरी में 11 प्रतिशत का इजाफा भी किया गया है.

दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले ब्रिटेन में इन दिनों ऐसे बच्चों को स्कूल में भोजन देने से मना किया जा रहा है, जो भोजन के लिए निर्धारित रकम नहीं चुका पा रहे हैं. जिसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है. लोग गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर हैं. Enough is Enough कैंपेन चलाया जा रहा है. ब्रिटेन के एक स्कूल में खाना बनाने और परोसने का काम करने वाली एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला बच्चों को भोजन ना देने का सरकार का फरमान बताते हुए रो पड़ती है. मैनचेस्टर में कैंपेन में शामिल होने आई महिला का कहना है कि उसने इसलिए नौकरी नहीं है कि वो बच्चों को भूखा रहने दे.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ब्रिटेन में मोदी सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ

ब्रिटेन में चल रहे Enough is Enough कैंपेन में भारत की जमकर तारीफ हो रही है. लोग मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और भारत की तरह ही सांसदों को कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने की मांग कर रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि जब गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी है, तब ऐसे में सांसदों को खाने पर मोटी सब्सिडी क्यों दी जा रही है?

मोदी सरकार ने सांसदों को कैंटीन में खाने पर सब्सिडी बंद कर बचाए 8 करोड़

दरअसल, मोदी सरकार ने पिछले साल ही सांसदों को कैंटीन में मिलने वाले सब्सिडाइज्ड खाने की व्यवस्था खत्म कर दी. सब्सिडी बंद होने से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला सालाना 8 करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझ भी कम हुआ. अब इसी तरह ब्रिटेन में भी सांसदों की सब्सिडी बंद करने की मांग जोर पकड़ रही है. लोग तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ‘जरूरतमंदों को खाना दो, लालचियों को नहीं.’ लोगों का कहना है कि सांसदों की सब्सिडी बंद कर वो रकम स्कूलों में बच्चों के भोजन के लिए दी जा सकती है. जिस तरह भारत में सरकारी खर्च पर स्कूलों में बच्चों को ना सिर्फ भोजन मुहैया कराया जा रहा है बल्कि उनके स्वस्थ भरण-पोषण का भी ख्याल रखा जा रहा है.

भारत में हर रोज करीब 12 करोड़ से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में भरपेट भोजन दिया जा रहा

भारत में कुपोषण और अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई के लिए मिड-डे मील योजना यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत हर रोज करीब 12 करोड़ से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में भरपेट भोजन दिया जा रहा है. गरीब बच्चों को समुचित पोषण मिल सके, इसके लिए सरकार ने आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं को भी इस अभियान से जोड़ा है. 2016-17 के आंकड़ों के मुताबिक मिड-डे मील योजना के तहत आने वाले बच्चों की संख्या करीब 9.78 करोड़ थी. प्रधानमंत्री पोषण योजना सरकार हर साल 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम खर्च करती है. ब्रिटेन जैसे देशों को भारत से इसलिए सीखने की जरूरत है. क्योंकि भारत में बच्चों के खाने का पूरा खर्च सरकार उठाती है, बच्चों के परिवार से कोई रकम नहीं ली जाती है. जबकि ब्रिटेन में बच्चों को भोजन के लिए पैसे चुकाने होते हैं.

शिक्षा मंत्रालय की ‘पीएम श्री’ योजना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 14500 स्कूलों की बदलेगी सूरत

ब्रिटेन में भी मिड-डे मील की तरह स्कीम लागू करने की मांग

अब ब्रिटेन में भी लोग मिड-डे मील यानी पीएम पोषण योजना की तरह ही स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं. ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ब्रिटेन की सरकार अपने लोगों की बात सुनेगी? क्या बच्चों के लिए मोदी सरकार की तरह की कल्याणकारी योजना लागू करेगी? क्या ब्रिटेन भी अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ मुफ्त भोजन की व्यवस्था करेगा? क्या ब्रिटेन की सरकार अपने सांसदों की सब्सिडी खत्म करेगी?