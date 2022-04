चीन ने पहली बार माना- शंघाई में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई

At first China accept 3 deaths due to Corona : चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां सबसे पहले कोरोना टीकाकरण (Corona Vaccination) शुरू हुआ. लेकिन सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार अब तक शंघाई में 60 से ऊपर के 38% लोगों को ही टीके की दोनों खुराकें लग सकी हैं. सिर्फ टीकाकरण ही नहीं, सरकार स्वास्थ्य सेवाएं भी सुस्त बताई जाती हैं.