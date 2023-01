Corona Virus In China: कोरोना ने चीन में चारों तरफ मचाई तबाही, श्मशान के बाहर लाशों की लंबी कतारें, आसमान छू रहे कब्र के रेट

बीजिंग: चीन (China) में कोरोना (Coronavirus in china) का कहर लगातार जारी है. यहां कोविड (Covid In China) से हाहाकार मचा हुआ है. कोविड (Covid In China) के कारण देशभर में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है. हालात ये हैं कि अब कब्र की भी कमी होने लगी है. श्मशान स्थलों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं. शवगृह (Funeral Home) में लाशों को रखने के लिए जगह नहीं बची है. देश के अलग-अलग राज्यों से सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सरकार कोविड को कंट्रोल करने में पूरी तरह असफल साबित हुई है.

चीन के लियाओनिंग प्रांत शेनयांग शहर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं. यहां मरने वालों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है. शव के अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं. श्मशान घर के बाहर लाशों के ढेर लगे हुए हैं. कब्र के रेट भी आसमान छू रहे हैं. यहां एक समुदाय के लोगों में विशेष शेप की कब्र की मांग अचानक बढ़ गई है. इन कब्रों का साइज काफी छोटा है. इसके बावजूद यह कब्र 20 से 30 हजार युआन (चीनी मुद्रा) में बिक रही है.

लाशों को रखने के लिए कम पड़ी जगह

चीन के शेनयांग शहर में हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां अंतिम संस्कार के लिए लाशों से रूम भरे हुए हैं. अंतिम संस्कार के लिए लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है. शेयनांग में श्मशान घरों में काम करने वाले लोग बुरी तरह थक चुके हैं. सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में चारों तरफ शवों के ताबूत रखे हुए दिखाई दे रहे हैं. लोगों को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.

चीन के लियाओनिंग प्रांत के एक श्मशान घर में इतने शव आ रहे हैं कि अब इन्हें रखने के लिए भी जगह नहीं बची है. इस जगह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. हालात ये हैं कि श्मशान घर के बाहर ही लाशों की कतारें लगी हुई हैं. वायरल वीडियो में एक व्यक्ति बता रहा है कि अब जो भी शव इस श्मशान घर में आ रहे हैं उनको कहीं बाहर भेजने की बात चल रही है.