COVID-19 in China: चीन में BA.5.2 और BF.7 सब-वैरिएंट ने मचाया तांडव, मिले 773 सीक्वेंस, WHO ने जताई चिंता

जिनेवा. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चीन में कोविड-19 (COVID-19 in China) के प्रकोप को लेकर बड़ा खुलासा किया है. WHO ने बुधवार को कहा कि चीन (China) की ओर से जारी किए गए डाटा से पता चलता है कि ओमिक्रॉन (Omicron) के सबवेरिएंट BA.5.2 और BF.7 से ही लोग संक्रमित हो रहे हैं. चीन में फैले इस नए प्रकोप में 97.5 प्रतिशत मामलों के लिए यह सबवेरिएंट जिम्मेदार हैं. साथ ही WHO ने यह भी कहा कि वह विश्व स्तर पर कोविड की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है.

ANI के अनुसार WHO द्वारा जारी एक बयान में सभी देशों को सतर्क रहने और मामलों की निगरानी करने और ओमिक्रॉन (Omicron) के सबवेरिएंट का स्वतंत्र और तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए कहा है. WHO ने अपने बयान में आगे कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर तकनीकी सलाहकार समूह (TAG-VE) ने मंगलवार को चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के साथ बैठक की. साथ ही चीन के सीडीसी विश्लेषण में कोविड संक्रमण के अधिकतर मामलों में ओमिक्रॉन का सबवेरिएंट BA.5.2 और BF.7 पाया गया है.

गौरतलब है कि कोरोना के मामलों को छिपाने के कारण वैश्विक स्तर पर चीन की लगातार आलोचना हो रही है. इन आलोचनाओं के बाद चीन ने जीनोमिक डाटा साझा किया है, जिसमें चीन के सीडीसी ने SARS-CoV-2 संक्रमण के बाहर से आने और स्थानीय रूप से प्राप्त मामलों का जिक्र है. वहीं WHO ने कहा है कि कुछ अन्य ओमिक्रॉन सब-वैरिएंट का भी पता लगाया गया है.

773 सीक्वेंस मिले हैं चीन में

WHO के अनुसार तीन जनवरी तक चीन से 773 सीक्वेंस GISAID EpiCoV डाटाबेस में जमा किए गए हैं. इनमें अधिकांश (564 सीक्वेंस) 1 दिसंबर 2022 के बाद एकत्र किए गए हैं. एकत्र किए गए सीक्वेंस में से सिर्फ 95 सीक्वेंस को स्थानीय रूप से मामलों के लिए जिम्मेदार माना गया है. वहीं 187 सीक्वेंस के बाहर से आने की बात कही गई है, जबकि 261 सीक्वेंस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है.