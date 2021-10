अचानक बंद क्यों हुआ चीन, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द, स्कूलों पर ताले, कई इलाकों में लॉकडाउन

बीजिंग. उत्तरी चीन के कई शहरों और प्रांतों में अचानक से सैकड़ों उड़ानें रद्द (cancelled hundreds of flights) कर दीं गई हैं. स्कूलों पर ताले लगा दिए हैं. गुरुवार को पर्यटकों के एक समूह (Group of tourists) पर कोविड-19 के केस (New COVID-19 outbreak) फैलाने के संदेह के बाद यह आदेश दिए गए हैं. सरकार ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करने का फरमान भी जारी किया है. राजधानी बीजिंग (Beijing) ने जीरो-कोविड नीति के तहत सीमाओं को बंद कर दिया और कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया है.

वैसे चीन में स्थानीय संक्रमण की केस को लगभग दबा दिया गया था. लेकिन देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में केस लगातार बढ़ रहे हैं. ये नए संक्रमण के मामले का लिंक एक बुजुर्ग दंपति से जुड़ा है. जो एक पर्यटकों के समूह का हिस्सा थे. वह शंघाई, शीआन, गांसु प्रांत और इनर मंगोलिया की यात्रा पर थे. उनकी यात्रा में कई इलाकों से संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं. वह करीब पांच प्रांतों और रीजन में कई लोगों के संपर्क में आए थे, इसमें राजधानी बीजिंग भी शामिल है.

इस खुलासे के बाद कई शहरों की लोकल अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कराने का ऐलान किया है. सभी पिकनिक स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट, स्कूल, सिनेमा घर बंद कर दिए है. कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन लगाया है. कुछ रीजन और 40 लाख की आबादी वाला शहर लानझाउ में लोगों काे घर से बाहर न निकलने का आदेश दिया है. जो भी बाहर जाना चाहते हैं उन्हें अपनी निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. वहीं, एयरपोर्ट्स को भी बंद कराया गया, जिससे सैकड़ों फ्लाइट रद्द हो गई.

इनर मंगोलिया में नोटिस पब्लिश किया गया है कि शहर में आने-जाने पर प्रतिबंध है. ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इनर मंगाेलिया में प्रकाेप के कारण कोयले के आयात पर रोक लग सकती है, जिसकी वजह से चीन में बिजली संकट और गहरा सकता है.