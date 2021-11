चीन की नई चाल, बढ़ाएगा सैनिकों की संख्या, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिए निर्देश

Xi Jinping says need to recruit new talent to support the armed forces: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को नए युवाओं को सेना में भर्ती किए जाने के आदेश दिए हैं ताकि सेना के आधुनिकीकरण में मदद मिल सके और भविष्य में होने वाले युद्धों की तैयारी की जा सके. सेना से जुड़े एक कार्यक्रम में बोलते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि अपनी सैन्य शक्तियों में इजाफा करके युद्ध जीतना ही सेना का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए. चीन के राष्ट्रपति के अनुसार मिलिट्री कॉम्पिटीशन और भविष्य में होने वाले युद्धों को जीतने के लिए देश की सेना और उन्नत करने की जरूरत है