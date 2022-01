चीन में कोरोना नियम तोड़ने वाले नागरिकों को दी जा रही ऐसी सजा, VIDEO वायरल

China punishes people trying to flee Covid-19 controls in Xi'an: चीन के शियान शहर में कोरोना नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. ट्विटर पर कथित तौर पर वायरल एक वीडियो में शियान में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वाले नागरिकों की परेड कराई गई. मध्य चीन के इस शहर में 23 दिसंबर से लॉकडाउन लगा हुआ है. शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, चीन की उप प्रधानमंत्री सुन चुनलान ने शियान के स्थानीय प्रशासन से क्वारंटाइन कंट्रोल और अन्य नियमों को लेकर सख्त कदम उठाने को कहा है.