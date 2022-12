चीनी मानव तस्कर के जाल में फंसते गरीब एशियाई देश, नौकरी दिलाने के नाम पर कराते हैं ऐसे घिनौने काम

बीजिंग: चीनी मानव तस्कर गरीब एशियाई देशों को निशाना बना रहे हैं. मेटा खबर की रिपोर्ट के अनुसार ये गरीब एशियाई देशों के लोगों को नौकरियों के नाम पर चीन में रहने और फिर उन्हें जबरन शादी या वेश्यावृत्ति या गुलामी और अन्य प्रकार की अवैध कार्यों के लिए बेच रहे हैं. चीन बड़े पैमाने पर मानव तस्करी के व्यापार के लिए जाना जाता है, जो हालांकि, अब देश की दीवारों के बाहर भी पैर फैला चुका है. हाल में एक रिसर्च से पता चला है कि मानव अंग तस्करी के लिए बड़े पैमाने पर बेचे हुए लोगों की हत्या हुई है.

मेटा खबर न्यूज़ एजेंसी के एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में दो चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. ये 10 नेपाली नागरिक को चीन में बेहतर नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध कार्य करने पर मजबूर कर दिए थे. नेपाल के मानव तस्करी जांच ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक शारदा प्रसाद चौधरी ने बताया, ‘छुड़ाई गई महिलाओं और लड़कियों से पूछताछ से पता चला है कि अधिकांश महिला और युवतियों के नेपाल से दुल्हन के रूप में ले जाया जाता है लेकिन बाद उन्हें वेश्यवृत्ति करने पर मजबूर कर दिया जाता है.’ 2019 में नेपाल पुलिस ने 10 चीनी मानव तस्करों को गिरफ्तार किया था.

महिला और बच्चे की तस्करी के खिलाफ गठजोड़ बोर्ड (Alliance Against Trafficking of Women and Children) के अध्यक्ष ने अंजना शाक्य ने बताया कि हालांकि चीनी नागरिक सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नेपाली महिलाओं को अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन इन महिलाओं का सेक्स स्लेव (Sex Slave) या अवैतनिक मजदूरों के रूप में इस्तेमाल किए जाने का बड़ा खतरा होता है.

मेटा खबर की रिपोर्ट के अनुसार चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) के चलते हाल में देखा गया है कि बहुत से चीनी नागरिक लगातार अंतराल पर पाकिस्तान आ-जा रहे हैं. ये चीनी नागरिक पाकिस्तान के गरीब तबके की लड़कियों से शादी रचा रहे हैं. ये तस्कर खुद को चीन के बड़े बड़े कंपनी के मालिक या बिजनेसमैन बताते है. ब्रूकिंग इंस्टिट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये तस्कर गरीब पाकिस्तानी लड़कियों को 3500 से 5000 अमेरिकी डॉलर में खरीदते हैं. हालांकि कि सरकार (पाकिस्तानी) ने ऐसे आकड़ों से इंकार कर दिया है, लेकिन समाज सेवी संस्था सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार जानबूझ कर अनदेखी कर रही है.

एक रिपोर्ट से मालूम चला जब चीनी लोगों द्वारा मानव तस्करी के मुद्दे पर पाकिस्तान में हंगामा हुआ, तो अधिकारियों ने 2019 में 52 चीनी नागरिकों पर तस्करी का आरोप लगाया. हालांकि, आधे से अधिक को जल्द ही बरी कर दिया गया या उन्हें जमानत दे दी गई और उन्हें पाकिस्तान से भागने का मौका दे दिया गया. चीनी सरकार और दूतावास गाहे-बगाहे मानव तस्करी के खिलाफ बयान देती है लेकिन आप ये जानकार हैरान हो जायेंगे इस चीन में दंड का क्या प्रावधान है. चीन में एक अवैध पौधा खरीदने पर 7 की सजा मिलती है जबकि इंसान के खरीदने पर मात्र तीन साल की जेल, उस पर भी कड़ाई से अमल नहीं किया जाता है. हालांकि चीन में 1997 से पहले तो मानव तस्करी पर सजा का कोई प्रावधान भी नहीं था.(ANI इनपुट)