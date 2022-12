Covid Cases In China: क्या कोविड के आपातकाल को खत्म करने की घोषणा करेगा WHO? हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी यह सलाह

बीजिंग: चीन में कोरोना (Corona) कहर ढा रहा है. यहां मेडिकल स्टोरों में लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं, अस्पतालों (Hospitals) में मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं. चीन (China) के अलग अलग शहरों से कई भयावह वीडियो (Video) सोशल मीडिया में वायरल हैं. दुनियाभर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस संभावित लहर को लेकर चेतावनी जारी की है. न्यूज एजेंसी रायटर के अनुसार प्रमुख वैज्ञानिकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकारों ने चीन में आने वाली संभावित विनाशकारी लहर के कारण COVID-19 महामारी (Pandemic) के आपातकालीन (Emergency) चरण की समाप्ति की घोषणा करना जल्दबाजी बताया है. चीन (China) ने पिछले हफ्ते भारी विरोध के बाद जीरो कोविड पॉलिसी को हटाना शुरू कर दिया जिसके बाद वहां केसों की संख्या में अचानक तेजी से वृद्धि हुई है. विशेषज्ञों ने दुनिया को चेताते हुए बताया कि दुनिया (World) की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (Economy) अब कोरोना के विस्फोट का सामना कर सकती है. आशंका व्यक्त की गई है कि अचानक बदलाव के बाद अगले साल दस लाख से अधिक मौतें हो सकती हैं.

गौरतलब है कि चीन के जीरो कोविड पॉलिसी ने 1.4 बिलियन आबादी के बीच संक्रमण और मृत्यु को तुलनात्मक रूप से कम रखा था. लेकिन WHO ने नागरिकों के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर इसके प्रभाव पर बढ़ती चिंताओं के कारण इस वर्ष इसे सही इलाज नहीं करार दिया. डच वायरोलॉजिस्ट मैरियन कोपमैन्स, जो WHO को COVID आपातकाल की स्थिति पर सलाह देने का काम करते हैं, ने रायटर को बताया “यह स्पष्ट है कि हम एक महामारी के बहुत अलग चरण में हैं, लेकिन मेरे दिमाग में, चीन में कोविड की लहर एक वाइल्ड कार्ड है.” चीन, बढ़ते कोविड-19 मामलों और रुकी हुई टीकाकरण दरों के बीच फंसा हुआ है. हाल ही में सितंबर तक WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा था कि महामारी का अंत अब दिखाई दे रहा है. पिछले हफ्ते, उन्होंने जिनेवा में संवाददाताओं से कहा कि अगले साल किसी समय कोविड के आपातकाल का अंत हो जाएगा. टेड्रोस के पहले की टिप्पणियों से जाहिर है कि संयुक्त राष्ट्र जल्द ही COVID के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ़ इंटरनेशनल कंसर्न (PHEIC) को हटा सकती है, जो जनवरी 2020 से लागू है. लेकिन चीन में कोविड के अचानक बढ़ते मामलों ने पूरे विश्व में फिर से डर पैदा कर दिया है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतायामैरियन कोपमैन्स और अन्य WHO सलाहकार समिति के सदस्य जनवरी के अंत में PHEIC पर अपनी सिफारिश देने वाले हैं.आपको बता दें कि टेड्रोस अंतिम निर्णय लेते हैं और वो समिति की सिफारिश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है. WHO के आपात स्थिति प्रमुख माइक रयान ने पिछले हफ्ते जिनेवा में संवाददाताओं से कहा, “डॉ टेड्रोस को यहां संतुलन बनाना है.” “मुझे लगता है कि दुनिया में अभी भी काम करना बाकी है. उन्होंने कहा था कि अभी काम पूरा नहीं हुआ.” रेयान ने कहा कि डब्ल्यूएचओ (WHO) की सलाहकार समिति के अगले महीने उनकी आधिकारिक बैठक से पहले अनौपचारिक रूप से मिलने की संभावना है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में टीकों की असमान पहुंच एक और महत्वपूर्ण कारण बनी हुई है कि COVID अभी भी एक आपात स्थिति बना हुआ है.

कोविड म्यूटेशन का जोखिम

कोविड के चीन के लिए जोखिमों के साथ-साथ, कुछ वैश्विक स्वास्थ्य आंकड़ों ने चेतावनी दी है कि वायरस को घरेलू रूप से फैलने की अनुमति देने से इसके म्यूटेशन की जगह मिल सकती है. जिसके कारण संभावित रूप से एक नया संस्करण बना सकता है और यह अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से फैल सकता है. फिलहाल, WHO और वायरस डेटाबेस GISAID दोनों के साथ साझा किए गए चीन के डेटा से पता चलता है कि ओमिक्रॉन और इसकी शाखाएं विश्वस्तर पर प्रभावी हैं. हालांकि पूर्ण डेटा की कमी के कारण तस्वीर अधूरी है.

इंपीरियल कॉलेज, लंदन के वायरोलॉजिस्ट टॉम पीकॉक ने कहा कि “यह स्पष्ट नहीं है कि चीन में लहर, वैरिएंट-संचालित है, या यह सिर्फ रोकथाम के टूटने के कारण फैल रही है.” उन्होंने कहा कि मुख्य ध्यान कमजोर आबादी के लिए टीकाकरण बढ़ाने पर होना चाहिए, जहां दरें कम हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण बूस्टर खुराक पर ध्यान देना चाहिए.