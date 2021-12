Covid-19 In Britain: ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ब्रिटेन में एक दिन में आए रिकॉर्ड 93 हजार कोरोना केस

Corona Cases in Britain: ब्रिटेन (Britain) में लोगों से क्रिसमस से पहले होने वाले जश्न और कार्यक्रमों में अधिक भीड़भाड़ से बचने का प्रयास करने और कोविड​​​​-19 (Covid-19) के तेजी से फैलने वाले स्वरूप ओमिक्रॉन (Omicron Variant) को देखते हुए संक्रमण के मामलों में वृद्धि का प्रबंधन करने के लिए कहा जा रहा है. वायरस के इस तरह के प्रकोप को देखते हुए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) ने क्रिसमस और नए साल के जश्न (Christmas & New Year Celebration in UK) के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है.