Covid-19 In China: चीन में अभी और भयावह होगा मंजर! कोरोना से 1 दिन में होंगी 25000 मौतें, दवाइयों की किल्लत से हाहाकार

बीजिंग: कोरोना वायरस के मामलों का आतंक झेल रहे चीन (Coronavirus Cases in China) की स्थिति भविष्य में और भयावह होती दिख रही है. चीन में प्रति दिन 9,000 से अधिक COVID मौतों की सूचना मिलेगी, ऐसा यूके के हेल्थ डेटा फर्म एयरफिनिटी के मुताबिक कहा गया है. इतना ही नहीं, जनवरी महीने में ही एक दिन ऐसा भी आएगा, जब एक ही दिन में 25 हजार लोगों की कोरोना से मौत हो जाएगी. बता दें कि यह आकड़ा पिछले अनुमान से दोगुना है, वहीं रॉयटर की रिपोर्ट के अनुसार अब संक्रमित लोग एक-दो हफ्तों तक रेस्ट करके अपने काम पर वापस लौट रहे हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी है.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना से हालात बेकाबू होते देख चीन ने निर्णय लिया था कि राजधानी बीजिंग में जल्द फाइजर की कोविड -19 दवा पैक्सलोविड (Paxlovid) का वितरण करेगा, लेकिन इसपर ही एक ट्विटर यूजर जेनिफर जो चीन पर लिखती आई हैं उन्होंने बताया कि यह दवा सिर्फ अमीर लोगों के लिए है. 6 लाख पैक्सलोविड दवा चीन में पहुंची है लेकिन उसे सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जो 2500 युआन यानी 362 अमेरिकी डॉलर (29,948 रुपए) खर्च कर सकते हैं. वह आगे लिखती हैं कि देश में 600 मिलियन से ज्यादा लोग 1 हजार युआन यानी 145 डॉलर (11,996 रुपए) ही कमाते हैं, वो कैसे इस दवा को खरीद सकते हैं.

चीन में 13 जनवरी को कोविड का पहला पीक देखने की संभावना हैTOI के अनुसार शोध फर्म ने बताया कि चीन में 13 जनवरी को COVID संक्रमणों का पहला चरम देखने की संभावना है. संक्रमणों की संख्या एक दिन में 3.7 मिलियन (37 लाख) मामलों तक जाने की संभावना है. शोध ने यह भी अनुमान लगाया गया कि, 23 जनवरी को, COVID से होने वाली मौतों की संख्या लगभग 25,000 प्रति दिन होने की संभावना है.

WHO ने भी चिंता हाजिर की है

चीन की स्थित पर जेनिफर ने ये भी लिखा है कि, वहां किसी से भी बात करो तो उसकी बेटी कोरोना से संक्रमित होगी या किसी की दादी की हाल ही में कोविड से मृत्यु हुई थी. कोई न कोई संक्रमित है या किसी की मौत हो चुकी है. वहीं चीन की स्थिति पर WHO ने भी चिंता हाजिर की है. डब्ल्यूएचओ के एक बयान के मुताबिक डब्ल्यूएचओ ने चीन से वायरल सीक्वेंसिंग, क्लीनिकल मैनेजमेंट को मजबूत करने की अपील की और इन क्षेत्रों में मदद करने की इच्छा जताई. WHO ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया.