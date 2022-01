डॉक्टर की अश्लील हरकत, चाय में अपना स्पर्म डालकर महिला को पिला दिया, जानें आगे फिर क्या हुआ...

Doctor accused of depositing his semen in a cup of tea he gave to a woman: ब्रिटेन में एक डॉक्टर की करतूत से हर कोई हैरान है. इस डॉक्टर ने कुछ ऐसा किया कि सुनकर किसी को भी शर्म आ जाए. 54 वर्षीय डॉ निकोलस जॉन चैंपमन ने एक महिला को चाप के कप में वीर्य डालकर दे दिया. इस मामले के सामने आने के बाद डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया. इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने कोर्ट में डॉक्टर के खिलाफ केस किया. हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने डॉक्टर को सशर्त जमानत दे दी.