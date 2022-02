महामारी बन रहा है दवाओं का ज्यादा सेवन, 12 महीने में ड्रग ओवरडोज से 1 लाख से ज्यादा मौत

नई दिल्ली. कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है. बहरहाल अब इसके अंत को लेकर कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं. इसी के साथ दुनिया भर में कई लोगों की जान लेने वाली एक और महामारी कोरोना की छाया में चल रही है. हाल के आंकड़ों के अनुसार पिछले छह वर्षों में ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतें दोगुनी हो गई हैं, और महामारी के दौरान इनमें ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है.

साधारण शब्दों में ड्रग ओवरडोज को किसी भी दवा का अत्यधिक उपयोग कहा जा सकता है. चाहे ये किसी डॉक्टर की सलाह से खरीदी गई हो, ओवर-द-काउंटर ली जाए, कानूनी या कोई अवैध दवा हो. किसी भी दवा की लत हानिकारक होती है और ये हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकती है. किसी भी दवा की लत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर असर डाल सकती है. दवाओं का एडिक्शन केवल कोकीन और अन्य अवैध दवाओं के उपयोग तक ही सीमित नहीं है. मरीजों को चिंता-विरोधी दवाओं (anti-anxiety medications), निकोटीन, नींद की गोलियों और दूसरी दवाओं की आदत हो सकती है. कोई डॉक्टरों की सलाह से ली जा रही दवाओं का भी आदी हो सकता है.

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (US Centers for Diseases Control and Prevention) के हालिया आंकड़ों ने ड्रग ओवरडोज से जुड़ी मौतों की खतरनाक संख्या को सामने लाने का काम किया है. अप्रैल 2021 तक अकेले अमेरिका में इसके कारण 1,00,000 वार्षिक मौतें दर्ज की गईं. नए आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2021 तक 12 महीने में ड्रग ओवरडोज से 1,04,288 लोगों की मौत हो चुकी है. इस मामले में कोविड-19 महामारी ने पहले से ही खराब हालात को गंभीर बना दिया है. महामारी भले ही जल्द समाप्त हो सकती है, लेकिन दवा के ओवरयूज की महामारी को खत्म होने में ज्यादा समय लग सकता है.

भारत की स्थिति

पिछले साल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) के एक डेटा से पता चला है कि भारत में 2017 से 2019 तक ड्रग ओवरडोज के कारण 2,300 से अधिक लोगों की मौत हुई है. कुल 2,300 मौतों में से 2017 में 745 मौतें, 2018 में 875 और 2019 में 702 मौतें दर्ज की गईं. सबसे ज्यादा मौतें 30-45 साल के आयु वर्ग में हुईं. राजस्थान में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, इसके बाद कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान है.