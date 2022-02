कराची में कहां से आई अरबों रुपये की ड्रग्स? पाकिस्तान के इस इलाके में बच्चे भी नशे की लत के शिकार

Drugs seized from vacant plot in Karachi in Pakistan: पाकिस्तान के कराची शहर के सुरजानी टाउन इलाके में स्थित एक खाली प्लाट से करीब 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानि करीब 100 करोड़ रुपये की ड्रग्स मिली है. पाकिस्तान के सिंध एक्साइज टेक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए इस नशीले पदार्थ को बरामद कर लिया है. दक्षिण-पश्चिम एशिया में पाकिस्तान ड्रग्स की खपत के मामले में सबसे बड़ा देश है. पाकिस्तान की युवा आबादी इस नशे की लत से ग्रस्त है. इनमें ज्यादातर बच्चे हैं जो नशे की आदत के चलते विभिन्न अपराधों को अंजाम देते हैं.