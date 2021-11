अफगानिस्तान के हिंदु कुश क्षेत्र में 4.3 तीव्रता का भूकंप

काबुल. भूकंप विज्ञान के राष्ट्रीय केंद्र ( National Center for Seismology) के अनुसार अफगानिस्तान (Earthquake in Afghanistan) के हिंदू कुश क्षेत्र में 4.3 तीव्रता का भूकंप (Earthquake of 4.3 magnitude Hindu Kush) आया. समाचार लिखे जाने तक इस भूकंप के बाद जान माल के किसी नुकसान की सूचना नहीं है.

इससे पहले 7 अक्टूबर को राजधानी काबुल (Kabul) में भी तेज झटके महसूस किए गए थे. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 रही. भूकंप के ये झटके काबुल के उत्तर-पूर्व में आया.

वहीं 17 अगस्त को भी अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 रही. ये झटके अफगानिस्तान के बजारक के 38 किमी उत्तरपूर्व में महसूस किए गए. बजारक के पास भूकंप का केंद्र था और इसकी गहराई 92 किमी रही. हालांकि, भूकंप की वजह से किसी भी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ था.