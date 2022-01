Exclusive:गिलगिट-बाल्टिस्तान, PoK पर पाकिस्तान की किरकिरी, पाक आईटी मिनिस्ट्री ने कहा- ये एरिया हमारा हिस्सा नहीं

Embarrassment for Pakistan over Gilgit-Baltistan and PoK: गिलगिट-बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान सरकार को अपने ही देश में शर्मिंदा होना पड़ा है. पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की सब्सिडरी यूनिवर्सल सर्विस फंड ने गिलगिट-बाल्टिस्तान और पीओके में टेलिकॉम प्रोजेक्ट लॉन्च करने से इनकार कर दिया है. यूनिवर्सल सर्विस फंड का कहना है कि संवैधानिक रूप से यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है.