कोरोना की रफ्तार पर WHO ने जताई चिंता, कहा- फरवरी तक अकेले यूरोप में हो सकती है 5 लाख और लोगों की मौत

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO on COVID-19) ने यूरोप में कोविड-19 संक्रमण (Corona Pandemic in Europe) मामलों की बढ़ती संख्या को 'गंभीर चिंता' का विषय करार दिया. (प्रतीकात्मक फोटो- AP)