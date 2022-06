Exclusive: अफगानिस्तान में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का बढ़ता खतरा, काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के बाद अल्पसंख्यकों में डर

Attack on Gurdwara in Kabul: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारे पर हमले के बाद अल्पसंख्यक सिख और हिंदू समुदाय के नागरिक सुरक्षित नहीं हैं. क्योंकि तालिबान के कब्जे के बाद देश में इस्लामिक स्टेट IS के आतंकियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. तालिबान के सुरक्षा के दावों के बावजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकी कई बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाते आ रहे हैं.











Follow us on