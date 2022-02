रूस-यूक्रेन के झगड़े में भारत का भी काफी-कुछ लगा है दांव पर, 5 प्वाइंट्स में जानिए क्या है विवाद

5-Points Explainer Russia-Ukraine dispute and India : रूस और यूक्रेन (Russia and Ukraine) के बीच सैन्य संघर्ष की आशंका बढ़ रही है. इसके साथ ही भारत में भी तनाव बढ़ता जा रहा है. संभवत: इसीलिए सोमवार, 31 जनवरी को भारत की ओर से इस समस्या पर अधिकृत बयान जारी किया गया. संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) में भारत के राजदूत (Indian Ambassador) टीएस तिरुमूर्ति (TS Tirumurti) ने कहा, ‘भारत की रुचि इस समस्या का समाधान तलाशने में है. ऐसा समाधान, जो सामरिक तनाव (Between Russia and Ukraine) को तुरंत कम करता हो. साथ ही, सभी देशों के सुरक्षा हितों की वैधानिकता को स्थापित करता हो.'