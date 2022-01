समुद्र में खोए हुए विमान को खोजने में लगे हैं अमेरिका और चीन, जानें इसमें क्या है खास

US-China Race To Reach Sunken Fighter Plane : अमेरिका (US) और चीन (China) के बीच इस समय एक दौड़ चल रही है. इस बात के लिए समुद्र में डूबे एक बेहद अहम विमान तक पहले कौन पहुंचता है. दिलचस्प बात ये है कि विमान अमेरिकी नौसेना (US Navy) का है. लेकिन जहां डूबा है, वह विवादित समुद्री क्षेत्र है. दक्षिण चीन सागर (South China Sea), जिस पर चीन पूरी ठसक के साथ अपना अधिकार जताता है.