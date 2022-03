असफल हुआ ऑपरेशन? सूअर का दिल लगवाने वाले नागरिक की मौत, इस देश में हुआ था हार्ट ट्रांंसप्लांट

First person to receive pig heart transplant dies after 2 months in America: अमेरिका में सूअर की दिल लगवाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई. डेविड बेनेट (57) की मंगलवार को यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में मृत्यु हो गयी. डॉक्टरों ने उसकी मौत की वजह तो नहीं बताई है, लेकिन कहा कि कई दिन पहले उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गयी थी.