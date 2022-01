परमाणु युद्ध को लेकर दुनिया के पांच शक्तिशाली देशों ने लिया ये संकल्प, जानिए विस्तार से

Five world powers on nuclear war: दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति संपन्न पांचों देशों (P5 Nation) ने संकल्प (pledge) लिया है कि परमाणु हथियारों (nuclear arm) के प्रसार को वे हरसंभव रोकेंगे और हर हाल में परमाणु युद्ध (nuclear war) नहीं होने देंगे. एक संयुक्त बयान (Joint statement) में पी5 देशों ने कहा है कि परमाणु युद्ध कोई विकल्प नहीं है (nuclear war is not an option) और परमाणु युद्ध से कुछ भी नहीं जीता जा सकता है (A nuclear war cannot be won). अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस (China, France, Russia, the UK and the US) ने कहा है कि हम दृढ़ता के साथ इस बात पर सहमत हैं कि हर हाल में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जाए. इस मुद्दे पर पी 5 देशों ने परमाणु हथियारों की रेस को कम करने की रणनीति बनाई है.