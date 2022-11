G20 घोषणापत्र के पहले पन्ने में पीएम मोदी के संदेश की गूंज, '..Not an era of War' को मिली जगह

हाइलाइट्स

G20 शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र में पीएम मोदी के संदेश को मिली जगह 1186 पन्नों के G20 घोषणापत्र के पहले पन्ने में पीए मोदी के शब्द Not an era of war रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने दिया था संदेश