Hijab Controversy: मिस्र और तुर्की में भी बैन है हिजाब, ईरान में महिलाएं कर चुकी हैं इसका विरोध

नई दिल्ली: भारत के कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर स्कूलों में प्रतिबंध (Hijab controversy in karnataka) लगाने का मामला गर्माया हुआ है. अब पाकिस्तान भी इस मुद्दे को और अधिक भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है. हिजाब विवाद (Burqa controversy in karnataka) को लेकर पाकिस्तान ने भारतीय राजदूत को तलब किया तो एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi on Hijab Row) ने उसे करारा जवाब देते हुए भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न करने को कहा है. वैसे हिजाब पहनने का मुद्दा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पिछले कई वर्षों से विवाद का कारण बना हुआ है.

हिजाब को लेकर ईरान मे तो इतने हालात खराब हो गए थे कि 2017 में इसको लेकर लड़कियों ने क्रांति सी कर दी थी. ईरान में विवाद इतना बढ़ गया था इस दबाने के लिए अयातुल्ला खमनेई सरकार को ताकत का जोर लगाना पड़ा था. आइए आपको बताते हैं पूरा मामला

ईरान में हिजाब के विरोध में सबसे पहले आवाज महिला अधिकारी कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने की थी. इस शुरुआत के बाद अलीनेजाद के साथ धीरे धीरे हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ गईं. ये सभी हिजाब को अनिवार्य रूप से पहनने का विरोध कर रही थीं. ईरान में साल 1979 की क्रांति के बाद से हिजाब पहनना अनिवार्य है.

विरोध की शुरुआत एक कैमरा रिकॉर्डिंग से शुरू हुई. दरअसल एक ईरानी महिला पहाड़ों पर जा रही थी तभी उसने तेज हवाओं का लुत्फ उठाने के लिए हिजाब को हटा दिया. हिजाब हटने के बाद उसके बाल हवा में उड़ने लगे. मसीह अलीनेजाद ने इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. यहीं से हिजाब को लेकर विरोध शुरू हुआ.

अलीनेजाद ने उस तस्वीर को सोशल मीडिया में अपलोड कर दी. इसके बाद बिना हिजाब के तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई थी. ईरान के सोशल मीडिया में #MyStealthyFreedom ट्रेंड करने लगा और पूरे ईरान में जोरदार अभियान शुरू हो गया. इसके बाद तेहरान की सड़कों पर विदा मोवाहेड की हिजाब लहराने की फोटो पूरी दुनिया में वायरल हुई. इसके बाद विदा को गिरफ्तार कर लिया गया. इस गिरफ्तारी का पूरे ईरान में जमकर विरोध किया गया.

हिजाब के विरोध में विवाद को बढ़ता देख सरकार ने ताकत के दम पर इसे कुचलने का प्रयास किया और 35 प्रदर्शनकारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया. इतना ही नहीं पुलिस ने महिलाओं को धमकी भी दी कि अगर किसी ने प्रदर्शन में भाग लिया तो उसे 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा. हिजाब के विरोध में महिलाओं के इस प्रदर्शन में कई पुरुषों ने भी साथ दिया. ईरान में आज भी हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है.दुनिया के अलग अलग देशों में हिजाब को लेक अलग अलग नियम हैं. मिस्र की उच् प्रशासनिक अदालत ने प्रोफेसरों को हिजाब और नकाब पहनने पर रोक लगा दिया था. अदालत के इस फैसले को लेकर मिस्र में पिछले काफी वक्त से बवाल मचा हुआ है. तुर्की में भी सरकारी और प्राइवेट संस्थान में हिजाब पहनने पर बैन लग चुका है इतना ही नहीं सरकारी दस्तावेज, पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी में नामांकन के दौरान फोटो लेते समय भी हिजाब पहनने पर बैन लगा हुआ है.